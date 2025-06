“ON AIR!” – PES: “20 milioni per Abraham è quasi un capolavoro”, FERRAZZA: “I miracoli sono altri”, MALENA: “La Roma spinge per De Cuyper”, PRUZZO: “Tolto Svilar non vedo intoccabili”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Essere soddisfatti delle cessioni è sempre una piccola sconfitta. Viste le strategie e le operazioni che si opereranno, si nota la differenza tra chi ha un certo tipo di agganci e chi invece era improvvisato, almeno sul mercato italiano. Si nota già una sostanziale differenza. Abraham non era utile al progetto tecnico e guadagnava uno sproposito. Il sacrificio dei giovani? Se la scelta è vendere Ndicka o Svilar, oppure cedere Abraham e un paio di giovani, penso che per il 99% dei tifosi non ci sarebbero dubbi…”

David Rossi (Rete Sport): “I giovani che abbiamo venduto ultimamente non mi sembra abbiano lasciato questi rimpianti straordinari. Se la Roma continua rintracciare i fondi dal settore giovanile per sistemare i conti e rinforzare la prima squadra, va bene…bisogna saperlo fare, avere competenze e riconoscibilità, tutte doti che mi sembra di riconoscere in Ricky Massara…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Abraham al Besiktas ha avuto un impulso nelle ultime ore con la Roma che farà 8/9 milioni di plusvalenza secca. Attenzione ai giovani: Pagano doveva andare al Catanzaro, ma il Bari verserà 2 milioni di euro ed è un affare in chiusura. Su Cherubini, il Sassuolo è molto vicino all’accordo per 5 milioni di euro. Alla Roma è stato proposto Tagliafico a parametro zero, e attenzione a De Cuyper: mi risulta che la Roma abbia lavorato tanto nel weekend per capire i costi. Angelino però per il momento resta in giallorosso, non ci sono club che sono disposti ad arrivare alle cifre richieste dalla Roma…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Abraham al Besiktas? Attendiamo le visite mediche… Leggo chiusure di affari a botte di 25 milioni: Bonny all’Inter, Lucca al Napoli, Ricci al Milan…Se pensiamo che la Roma con 25 milioni c’ha comprato Salah nell’estate del 2015, siamo di fronte a una speculazione finanziaria rispetto al valore dei giocatori che non si sa dove porterà. Io sono convinto che sono valutazioni folli, sono giocatori che valgono sotto i 20 milioni, compreso Lucca…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “In questa epoca dove tutto è surreale e in cui una cosa è la realtà e una cosa è il percepito, i 20 milioni di Abraham sono utili solo per 8 milioni per la plusvalenza. Ovviamente li prendiamo e siamo contenti, ma tutti sti complimenti che leggo a Massara da stanotte per 8 milioni di plusvalenza, non è tutto sto grande aiuto che ci dà eh…Per carità, è un’ottima operazione, ma i miracoli sono altri…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Il problema è la narrazione che si fa…Massara è bravissimo e farà sicuramente un grande mercato, ma è un po’ come per Ghisolfi: fino a ieri era incensato, e oggi si dice che Massara è 100 volte più bravo di lui…si salta di palo in frasca, da una bandierina all’altra. E’ un po’ come Gasperini: fino a qualche settimana fa era uno zozzone atalantino, ora invece è diventato l’allenatore più forte al mondo…Fra l’altro non è Massara che costringe il Besiktas a darti 20 milioni, sono loro che ti stanno facendo sto favore offrendo quella cifra…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “I ruoli da rinforzare Gasperini li ha individuati, a destra per esempio il tecnico vuole un titolare che in questo momento non ha…Secondo me questo è un mercato in cui ti puoi divertire di più perchè non hai più il peso di dover vendere a tutti i costi… Abraham ceduto al 30 giugno per quella cifra non ti dico che sia una cessione capolavoro, ma quasi. Nelle prossime due settimane qualche altra uscita la puoi fare. Ma poi Gasperini vorrà valutare qualche giocatore sul campo, a cominciare da Kumbulla…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dopo oggi avrai due mesi a disposizione per rinforzare la squadra. Ma su certi ruoli devi per forza accelerare. Devi cedere ancora quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Gasperini, perchè altrimenti gli crei una difficoltà…non penso che si ripeterà la cosa vista con Mourinho, dove c’erano calciatori che si allenavano a parte perchè non rientravano nel progetto dell’allenatore…”

Sandro Sabatini (Radio Manà Manà Sport): “Io vorrei che quando inizierà il raduno, Gasperini possa cominciare a lavorare con calciatori sicuri…Bisogna stare attenti agli inizi di campionato di Gasperini: ha avuto degli inizi di avventure, compreso all’Atalanta, dove ha fatto male male alle prime 5-6 giornate…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ce n’è uno solo che non cederei mai della Roma, che è il portiere…per il resto non vedo tutti questi big che non possano essere sacrificati. Svilar è l’unico della rosa della Roma per il quale farai di tutto. Poi certo, se ti arriva un’offerta alla Alisson allora alzo le mani, ma per gli altri non parlerei proprio di sacrifici, assolutamente… Abraham venduto a 20 milioni? Ottima operazione. Di centravanti in giro ce ne sono. Lui è un caso atipico: non è vecchio ma nemmeno più tanto giovane, sembrava destinato a un grande futuro ma è andato in calando…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Abraham in Turchia per 20 milioni è un’ottima operazione, ma devo dire che alla Roma il primo anno ha fatto benissimo e col Milan non ha fatto malissimo. In quel campionato là quei soldi li può valere. La Roma fa un grande colpo, però su un giocatore che a me non dispiace. Un po’ ineducato in certe situazioni, però è un bel centravanti, fisico, da area di rigore…”

Redazione Giallorossi.net