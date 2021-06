Calciomercato Roma, Patson Daka al Leicester: accettata l’offerta degli inglesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sfuma uno dei nomi più caldi per l’attacco della Roma, almeno stando a quanto scritto dai giornali in queste settimane: Patson Daka diventerà a breve un giocatore del Leicester.

Lo rivela Sky Sport in questi minuti. Le Foxies avevano presentato ieri un’offerta ufficiale al Salisburgo, proprietaria del cartellino, e oggi è arrivata la notizia che il club austriaco ha accettato la proposta per l’attaccante.

Ancora ignote le cifre esatte dell’affare, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro. L’unica cosa che sembra certa è che Patson Daka, 22 anni, giocherà con il Leicester la prossima stagione: contatto fino al 2026 per l’attaccante zambiano.

Fonte: Sky Sport