Xhaka è deciso: “Voglio andare alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Xhaka si muove in prima persona: “Fatemi andare alla Roma“. Lo ha chiesto all’Arsenal, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), che continua a chiedere 20 milioni più bonus per liberarlo.

Il giocatore è forte dell’accordo con Pinto per 4 anni a 2,5 milioni a stagione facilitati dal Decreto Crescita. Intanto ha già assaggiato l’Olimpico con la Svizzera giocando una buona partita, nonostante la sonora sconfitta. 136 passaggi giusti su 149, 14 palloni recuperati.

Si tratta di un mediano geometrico e intelligente, bravo sia nella costruzione che nell’interdizione, molto fisico nei contrasti. Non è un mostro di velocità, ma non è neanche così statico. La trattativa per Xhaka rappresenta una priorità assoluta per Pinto che sta cercando anche un portiere. Sono due ruoli che verranno coperti al di là delle partenze.

Fonte: Corriere dello Sport