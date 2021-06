Mou in ansia: rosa extralarge con troppe spine. Pronte le liste: gli esuberi si alleneranno a parte

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il lavoro di Pinto si complica, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina). Anche Nzonzi sta per tornare e non sarà riscattato dal Rennes. Il francese si aggiunge a Olsen, Florenzi, Under e Kluivert.

Al momento le uniche uscite sono stati gli svincolati, ma non bastano. E se non si cede gli acquisti ritardano. I 5 rientranti servono per fare cassa. Obbligatorio Nzonzi che ha soltanto un anno di contratto. Il francese figura a bilancio ancora per 7,6 milioni di euro ed è difficile che ci sia un club pronto a spendere tale cifra per lui. Il centrocampista è già diventato un problema, come Pastore.

El Flaco non ha rinnovato l’iscrizione alla scuola di Ponte Milvio per i figli e l’intenzione è quella di tornare in Argentina. In patria non c’è nessuna squadra che può soltanto avvicinarsi ai 4,5 milioni netti che percepisce a Roma. Per salutare chiede una sostanziosa buonuscita.

Inoltre rimane da risolvere la questione Dzeko che blocca l’arrivo di un centravanti. A 16 giorni dall’inizio del mercato la Roma si trova con una rosa extralarge. Conoscendo Mourinho la strada è segnata: chi non fa parte del progetto lavorerà a parte. Nessuna azione punitiva, spiegano dal club, visto che la società giallorossa è in grado di assicurare a tutti le migliori condizioni per allenarsi.

La separazione è un fatto psicologico, soprattutto per coloro che, in presenza di offerte dignitose, insistessero a puntare i piedi per restare. L’obiettivo è di rimanere con 22 elementi: 18 “adulti” e 4 della Primavera.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport