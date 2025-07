Calciomercato Roma, Pellegrini offerto alla Juventus: bianconeri freddi

La Roma ha offerto il cartellino di Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra giallorossa fermo ai box per un infortunio muscolo-tendineo, alla Juventus.

La clamorosa indiscrezione di mercato arriva questa mattina dalle pagine di Leggo (F. Balzani). Il trequartista giallorosso, che avrebbe difficoltà a trovare una collocazione nello scacchiere di Gasperini, non sembra essere più nei progetti presenti e futuri del club, tanto che la Roma lo avrebbe proposto ai bianconeri nell’ambito di un possibile scambio con McKennie.

Pellegrini percepisce uno stipendio da top player in giallorosso, e per questo a Trigoria si valuta la sua cessione in modo da allegerire il monte ingaggi in maniera sensibile. La risposta arrivata da Torino però è stata molto fredda: il calciatore non è una priorità per i bianconeri.

Fonte: Leggo