Dovbyk in bilico, Gasp sogna Hojlund

Un anno fa veniva accolto come il centravanti del futuro, oggi si ritrova ai margini del progetto. Per Artem Dovbyk il vento sta cambiando. Gli infortuni muscolari — non meglio specificati — che lo hanno tenuto fuori nelle prime tre amichevoli estive, uniti al prepotente impatto di Evan Ferguson, rischiano di spingerlo fuori dai radar di Gian Piero Gasperini.

L’irlandese, arrivato con qualche dubbio fisico, ha conquistato tutti in pochi giorni. Il classe 2004 ha messo subito in mostra forza, personalità e gol, togliendo spazio (e forse fiducia) proprio a Dovbyk, rimasto a guardare mentre la Roma iniziava a prendere forma senza di lui. Con Ferguson al 100%, l’ucraino parte dietro nelle gerarchie del tecnico.

Ecco perché, tra le pieghe di un precampionato che si fa sempre più indicativo, stanno prendendo corpo anche riflessioni di mercato. Il Besiktas ha effettuato un primo sondaggio per riportare in Turchia Abraham, affiancandogli proprio l’ex Girona. Anche in Premier League iniziano a muoversi: Leeds e West Ham, entrambe alla ricerca di un numero nove, hanno chiesto informazioni. La Roma non fa muro, ma ha fissato il prezzo: per meno di 35 milioni non se ne parla, cifra pari all’investimento fatto solo dodici mesi fa.

In caso di addio, però, Massara ha già pronto il nome per far felice Gasperini. Il profilo è di quelli forti: Rasmus Hojlund. Il danese, che Gasp conosce benissimo dai tempi dell’Atalanta, è stato messo sul mercato dal Manchester United e il prezzo è sorprendentemente in linea con l’eventuale uscita di Dovbyk: 35 milioni. Un incastro perfetto, anche a livello di ingaggio, visto che lo stipendio di Hojlund (2 milioni) sarebbe addirittura più leggero di quello dell’ucraino.

