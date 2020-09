Calciomercato Roma, per l’attacco spunta Borja Mayoral: trattativa in corso col Real Madrid

CALCIOMERCATO AS ROMA – Dopo l’operazione Milik ormai saltata e vista dunque la permanenza di Dzeko a Roma,i giallorossi per l’attacco cercano un altro rinforzo, un vice per il bosniaco.

Stando a quanto riporta in questi minuti il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, nel mirino della Roma sarebbe finito Borja Mayoral, spagnolo classe ’97 di proprietà del Real Madrid.

La trattativa per il giocatore è in corso con i Blancos: Mayoral ha il contratto in scadenza nel 2021, e che in passato era stato anche nel mirino della Lazio.

Non è un’operazione semplice, ma la Roma vuole Borja Mayoral, anche alla luce della scorsa stagione trascorsa in prestito al Levante dove ha collezionato 34 presenze in Liga, 8 gol e 2 assist.