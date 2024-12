Calciomercato Roma, per Zalewski niente rinnovo: ipotesi Marsiglia a gennaio, diversi club sul giocatore per giugno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicola Zalewski non rinnoverà il suo contratto con la Roma. Lo fa sapere il giornalista Matteo Moretto di Relevo, che aggiunge come nelle ultime ore sul polacco si sia fatto avanti il Marsiglia di De Zerbi, interessato a prenderlo per gennaio: i francesi hanno chiesto informazioni.

La Roma spera dunque di trovargli una sistemazione per il prossimo mercato invernale in modo da non perderlo a zero e incassare almeno un indennizzo. Sono però diversi i club che vogliono Zalewski a giugno, quando l’esterno 22enne andrà a scadenza di contratto.

Idea Marsiglia per Nicola Zalewski. L’esterno polacco non rinnoverà con la Roma e le parti sono alla ricerca di una soluzione per gennaio. Il club francese ha chiesto informazioni. Diverse squadre interessate per prenderlo gratis a giugno. pic.twitter.com/Xl9maZUTA7 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 31, 2024

