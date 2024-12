ULTIME DA TRIGORIA – Ultimo allenamento dell’anno, vince la squadra di Konè (FOTO)

AS ROMA NEWS – Dopo l’1-1 a San Siro contro il Milan e il giorno di riposo concesso da Ranieri, questa mattina la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria agli ordini del tecnico in vista del derby in programma domenica all’Olimpico, ore 20:45.

Seduta in campo per i giallorossi, l’ultima di questo 2024, che hanno svolto anche una partitella: sorrisi per la squadra vincente composta da De Marzi, Dahl, Koné, Shomurodov, El Shaarawy, Celik, Marin e Soulé. Domani alle 15 l’allenamento al Tre Fontane che sarà aperto al pubblico.

