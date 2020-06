Calciomercato Roma, piacciono Porozo del Santos e Bouanga del Saint-Etienne

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due nuovi obiettivi per il mercato della Roma. Il primo è un difensore ecuadoriano classe 2000: si tratta di Jackson Porozo, attualmente di proprietà del Santos.

A riferirlo è il quotidiano brasiliano “Lance“. Il giovane, che già è approdato nel giro della Nazionale, sarebbe pronto a lasciare il suo attuale club e trasferirsi in Europa. Della questione ha parlato anche lo stesso agente del giocatore, Ulisses Jorge, che ha così commentato: “Abbiamo due proposte dall’Europa. Il giocatore non desidera più proseguire con il Santos e cercheremo solo il meglio per lui“. La Roma è in corsa.

L’altro nuovo obiettivo viene invece svelato da France Football: si tratta di Denis Bouanga, attaccante esterno gabonese ma con passaporto francese classe 1994 di proprietà del Saint-Etienne, con cui ha un contratto fino al 2023. Sul giocatore sono già diversi i club interessati, e oltre ai giallorossi ci pensano Rennes, Betis ed Everton.

Fonti: Lance / France Football