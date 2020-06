Trigoria, affaticamento muscolare per Pellegrini

AS ROMA NEWS – Piccolo problema fisico per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare che lo sta tenendo ai margini del gruppo da qualche giorno. Lo rivela Sky Sport in questi minuti.

Non una buona notizia per Paulo Fonseca, che dovrà gestire il ragazzo e forse potrebbe non poter contare su di lui in vista di Roma-Sampdoria. La situazione di Pellegrini andrà comunque monitorata nei prossimi giorni per capire se sarà a disposizione per la ripresa del campionato.

Ancora lavoro differenziato, invece, per Mancini (lussazione al gomito) e Pau Lopez (microfrattura al polso). Entrambi sperano in una convocazione per la sfida contro i blucerchiati ma difficilmente potranno partire dal primo minuto.

Fonte: Sky Sport