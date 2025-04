Calciomercato Roma: Pioli a rischio esonero con l’Al Nassr dopo una lite con Ronaldo

AS ROMA NEWS – Il nome di Stefano Pioli circola ormai da giorni come uno dei principali candidati per la panchina della Roma per la stagione 2025/26. L’ex tecnico del Milan, che ha guidato la squadra rossonera alla vittoria del campionato nel 2022, attualmente allena l’Al Nassr in Arabia Saudita, squadra in cui condivide lo spogliatoio con il celebre Cristiano Ronaldo. Tuttavia, un recente scontro tra i due potrebbe complicare il futuro di Pioli.

Durante un match contro l’Al Khoolod, Pioli ha deciso di sostituire CR7, scatenando una reazione piccata del portoghese. La discussione, riferisce Sportmediaset, è iniziata a bordo campo, ed è proseguita anche negli spogliatoi, con Ronaldo che avrebbe avuto parole forti nei confronti dell’allenatore. La situazione, data la potenza mediatica e commerciale di Cristiano Ronaldo, potrebbe avere ripercussioni significative sull’avventura di Pioli, con voci che parlano di un possibile esonero del tecnico, dopo che il fuoriclasse portoghese avrebbe già discusso l’accaduto con la dirigenza.

Questo episodio potrebbe aprire nuovi scenari per Stefano Pioli e per il suo futuro all’Al Nassr, già incerto prima degli screzi con Ronaldo. Il club saudita potrebbe prendere in considerazione un esonero, vista la forte influenza di Ronaldo, aprendo la strada a un ritorno anticipato del tecnico in Italia. La Roma, intanto, resta in attesa e continua a monitorare la situazione. Pioli è tra i candidati per la panchina giallorossa, ma l’uscita di scena dall’Al Nassr potrebbe accelerare i tempi per una possibile trattativa con il club capitolino.

Fonte: Sportmediaset