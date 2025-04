MANCINI: “Io pazzo di questi tifosi. La rimonta? Da quel derby a oggi in pochi ci credevano. Dovbyk un armadio, in allenamento ho paura”

AS ROMA NEWS – Gianluca Mancini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio durante la trasmissione ‘Fontana di Trevi’. Queste le parole del difensore giallorosso sulla fascia da capitano, sul momento della Roma e sulla rincorsa alla zona Champions cominciata da quando c’è Ranieri in panchina.

Ti senti il capitano della Roma?

“Ci tengo a sottolineare che sono il vicecapitano, il capitano è il mio amico Lorenzo”.

Come vedi la classifica attuale della Roma?

“Da quel derby ad oggi in pochi ci credevano. Noi sapevamo quello che stavamo facendo dall’inizio di Ranieri. Con il lavoro e la tranquillità che ha portato ci siamo resi conto che potevamo riprendere quel gruppone.”

Quando eravate in zona retrocessione pensavate che le coppe potessero essere di nuovo un’ancora di salvezza?

“Tenevamo alle coppe avendo fatto negli ultimi 5 anni come minimo la semifinale. Peccato che quest’anno non sia andata bene. Faceva male vederci in quelle posizioni in campionato. L’impegno negli allenamenti, anche quando le cose andavano male, c’era ed eravamo sicuri che le cose si sarebbero sistemate. Dentro lo spogliatoio ragioniamo partita dopo partita. Vedere la Roma in quelle posizioni ci faceva male. In coppa abbiamo dato il massimo, ma una decisione arbitrale ha cambiato l’esito del match. Noi vogliamo dare sempre il massimo in tutte le competizioni. In Serie A non abbiamo fatto ancora niente.”

Ci racconti una profezia di Ranieri?

“Quando ha aperto la porta dello spogliatoio ha trasmesso un senso di rilassamento. Vivevamo male la cosa dei risultati. Poi ci ha spiegato come lavorava. A novembre ci ha detto fin da subito che i cavalli buoni si vedono alla fine. Non ci conosceva, ma qualche partita l’aveva vista e dire questa cosa ci ha caricato. Ci ha fatto capire che credeva in noi. Ora siamo concentrati per la fine del campionato.”

Quanti messaggi hai lasciato sulla macchina di Ranieri per convincerlo a restare?

“È un tema particolare, ma il mister è sempre stato chiaro con noi e lo ha fatto anche con i giornalisti. Una figura così è importante per noi, ma per tutto l’ambiente Roma. Lo sarà anche in un’altra veste. Saprà guidarci e darci consigli. La reputo una scelta importante anche per il futuro.”

Senti l’amore dei tifosi?

“L’amore dei tifosi l’ho sentito fin da subito, anche il primo anno quando giocavo a centrocampo per emergenza. Vado pazzo per questa tifoseria. In campo a volte mi trasformo perché l’adrenalina va oltre, ma nell’ultimo periodo con De Rossi e Ranieri ci ho lavorato. Sono più tranquillo nelle reazioni. Il tifoso è orgoglioso di me, ma non sono solo io il beniamino. Ti fanno sentire questo amore fin da subito.”

Qual è la frase che hai detto a Dovbyk?

“Artem è un ragazzo d’oro. Sappiamo quello che sta vivendo la sua famiglia e lo condiziona. Poi in campo bisogna essere bravi a dimenticare. Lo sprono perché è un armadio a quattro ante, quando ci faccio i contrasti in allenamento ho paura. Sabato l’ho caricato a fine primo tempo. Gli ho detto: ‘o fai gol o prendi un giallo per una spallata’. E il gol nasce così, Baschirotto anche è grosso, ma ci ha messo la cattiveria agonistica.”

Avete mai pensato dove potevate essere con Ranieri da prima?

“Con i se e con i ma non vado d’accordo. Abbiamo fatto tre campionati diversi, anche se a De Rossi non è stato dato tempo. Anche con Ranieri non abbiamo iniziato benissimo. Ma sentivamo che c’era un’aria diversa. C’erano delle nostre colpe perché in campo ci andavamo noi.”

L’obiettivo è la Champions?

“Il calendario è brutto, ma lo era anche prima. Non è facile vincere su nessun campo. Ovunque vai ci sono delle difficoltà. Vincere a Parma o Lecce non è più semplice di vincere con le big. Ora affronteremo squadre che hanno gli stessi punti. Inutile girarci intorno, siamo tutti lì. Pensiamo partita dopo partita. Sono gare belle che giochiamo con grande carica. Ti devi preparare al meglio e pensare alla Juve, poi alla Lazio. Ogni domenica sai che i punti fanno la differenza.”