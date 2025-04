De Rossi prepara il ritorno in panchina: Premier o Spagna. Per la Roma un risparmio a sei zeri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi guarda già al futuro e si prepara a rimettersi in gioco a partire da giugno. Dopo l’amaro esonero dalla Roma alla quarta giornata di campionato, l’ex centrocampista è determinato a tornare in panchina per rilanciare la sua carriera da allenatore.

L’esonero anomalo e il peso economico per la Roma

La decisione dei Friedkin di sollevare De Rossi dall’incarico è stata considerata da molti una scelta anomala, soprattutto alla luce del buon finale di stagione della Roma sotto la sua guida nella scorsa annata. Inoltre, il contratto triennale da oltre 3 milioni di euro, firmato solo pochi mesi prima dell’esonero, rende la sua posizione ancora economicamente rilevante per il club giallorosso.

Un eventuale ritorno in panchina di De Rossi, dunque, potrebbe rappresentare un’opportunità anche per la Roma dal punto di vista finanziario. Con l’ex capitano giallorosso nuovamente sotto contratto con un altro club, la società capitolina potrebbe alleggerire il proprio monte stipendi, liberando risorse utili per investire con maggiore libertà sull’ingaggio del prossimo allenatore.

Le possibili destinazioni: Wolverhampton, Spagna e Arabia Saudita

Il nome di De Rossi ha già iniziato a circolare nel mercato degli allenatori. Tra i club interessati ci sarebbe il Wolverhampton, che avrebbe sondato il terreno per comprendere la disponibilità dell’ex tecnico romanista. Ma non è l’unica possibilità: dall’estero sarebbero arrivati contatti anche dalla Spagna e dall’Arabia Saudita, due mercati in cui De Rossi potrebbe trovare una nuova avventura stimolante.

Ipotesi italiane: la Fiorentina lo ha considerato

In Italia, il nome di De Rossi era stato accostato alla Fiorentina in un momento di crisi di Palladino, ma la situazione sembra ormai rientrata e l’opzione viola appare al momento meno concreta. Tuttavia, non è escluso che altre squadre di Serie A possano valutare il suo profilo in vista della prossima stagione.

De Rossi attende la chiamata giusta

Dopo l’esperienza alla Roma, De Rossi è pronto a tornare in gioco con un nuovo progetto. L’ex capitano giallorosso sta valutando le offerte con attenzione, consapevole di voler scegliere la destinazione migliore per il prosieguo della sua carriera da allenatore. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il suo futuro, con la possibilità di rivederlo presto in panchina, in Italia o all’estero. Lo spera De Rossi. E se lo augura anche la Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli