Calciomercato Roma, possibile scambio Florenzi-D’Ambrosio con l’Inter

AS ROMA NEWS – Possibili affari in vista con l’Inter sulla corsia destra di difesa. Da una parte Alessandro Florenzi, che sarebbe dovuto essere con il resto della squadra in questa fase di ritiro estivo, e che invece ha scelto di restare a Trigoria.

Dall’altra Danilo D’Ambrosio, terzino destro dell’Inter di 32 anni, che ha rinnovato di un anno il suo contratto in scadenza. Stando a quanto scrive oggi Il Messaggero, da qui alla fine del mercato è possibile uno scambio tra giallorossi e nerazzurri.

Florenzi interessava anche al Siviglia, ma la pista sembra essersi raffreddata. Se la Roma non riuscisse a monetizzare la cessione di Florenzi, allora l’ipotesi scambio con l’Inter tornerebbe di moda. D’Ambrosio in giallorosso risolverebbe il problema terzini in casa giallorossa.

Fonte: Il Messaggero