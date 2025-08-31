Calciomercato Roma, prende quota l’ipotesi Pessina: contatti col Monza

La Roma guarda con decisione a Matteo Pessina per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport e confermato da altre fonti di calciomercato, ci sono stati contatti concreti tra il club giallorosso e il Monza per il capitano biancorosso, campione d’Europa con l’Italia a Euro 2020.

Pessina è stato a lungo nel mirino del Bologna durante l’estate, ma adesso la Roma sembra la destinazione più probabile. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento, che potrebbe concretizzarsi solo in caso di uscita di Lorenzo Pellegrini, destinato al Milan. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 5-6 milioni di euro, cifra considerata sostenibile dai giallorossi anche in ottica Fair Play Finanziario.

Il centrocampista del Monza ritroverebbe Gasperini, che lo aveva già allenato all’Atalanta per tre stagioni. Nella Roma partirebbe come alternativa a Cristante, ma la sua duttilità e la capacità di adattarsi a più posizioni lo renderebbero una pedina preziosa. Gli inserimenti offensivi, la disciplina tattica e la propensione al lavoro di copertura sono qualità che il tecnico considera fondamentali.

L’eventuale arrivo di Pessina garantirebbe alla Roma un centrocampista affidabile, con esperienza in Serie A e internazionale, capace di alzare il livello di profondità della rosa. Gasperini lo conosce bene e lo considera un giocatore utile per un’annata che si preannuncia lunga e faticosa.

