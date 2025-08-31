Calciomercato Roma, prende quota l’ipotesi Pessina: contatti col Monza

La Roma guarda con decisione a Matteo Pessina per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport e confermato da altre fonti di calciomercato, ci sono stati contatti concreti tra il club giallorosso e il Monza per il capitano biancorosso, campione d’Europa con l’Italia a Euro 2020.
Pessina è stato a lungo nel mirino del Bologna durante l’estate, ma adesso la Roma sembra la destinazione più probabile. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento, che potrebbe concretizzarsi solo in caso di uscita di Lorenzo Pellegrini, destinato al Milan. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 5-6 milioni di euro, cifra considerata sostenibile dai giallorossi anche in ottica Fair Play Finanziario.
Il centrocampista del Monza ritroverebbe Gasperini, che lo aveva già allenato all’Atalanta per tre stagioni. Nella Roma partirebbe come alternativa a Cristante, ma la sua duttilità e la capacità di adattarsi a più posizioni lo renderebbero una pedina preziosa. Gli inserimenti offensivi, la disciplina tattica e la propensione al lavoro di copertura sono qualità che il tecnico considera fondamentali.
L’eventuale arrivo di Pessina garantirebbe alla Roma un centrocampista affidabile, con esperienza in Serie A e internazionale, capace di alzare il livello di profondità della rosa. Gasperini lo conosce bene e lo considera un giocatore utile per un’annata che si preannuncia lunga e faticosa.
Redazione Giallorossi.net
Ottimo, acquisto funzionale.
altissimo livello. 😱
Avrei preferito Tony Kross, ma non gioca più….
Il dubbio è sempre sulla cartella clinica, ma è un buon centrocampista e nelle rotazioni non sfigurerebbe.
Avoja, stratosferico…
Si in linea con il marocchino un fenomeno
Hai visto che prestazioni che ha fatto nelle prime sue giornate .. questi gli acquisti che ci servono
penso sia un buonissimo innesto per puntellare il cc, ha esperienza, tigna da capitano e conosce il gasp.
tornerà sicuramente utile
ha saltato 25 PARTITE l’ anno scorso
Si ma negli anni precedenti ha giocato sempre, non è che adesso se uno ha un infortunio o un’annata così così diventa un giocatore finito…
Per me è un ottimo inserimento… A poco prezzo, esperienza e conosce bene il modulo e il gioco del gasp
Un buon centrocampista.
per me, si. il rapporto qualità/prezzo mi
sembra vantaggioso. italiano, esperto.
con i prezzi che si leggono per pischelletti
sconosciuti e da inserire nel nostro
campionato…….
sfr. ❤️🧡💛
comunque a quelle cifre lo prenderei subito, dissero al Milan di sbrigarsi a fare l’ offerta se lo vogliono. Abbiamo bisogno di giocatori veri, non di ex giocatori. Pellegrini non è un giocatore vero, ha qualità ma gli manca tutto il resto
intendevo offerta a Pellegrini
Ebbè…”potrebbe concretizzarsi solo in caso di uscita di Pellegrini al Milan”…messa così, a quest’ora del penultimo giorno, è una non-notizia. Le aspirazioni di questo tipo si attuano a giugno…
Gira che ti rigira mi sa che restiamo così.
Forza Roma
Ottimo centrocampista. Stra sottovalutato, farebbe al caso nostro e non ha nulla da invidiare a cristante… anzi (se sta bene fisicamente). Il problema è che Pellegrini chi se lo accatta !? Difficilmente piazzabile anche a 10 mln con il contratto in scadenza, reduce da due annate pessime ed anche lui come pessina da un infortunio. Mi sembra come la vicenda dovbyk… sono due zavorre difficili da scrollarsi.
In ogni caso data la situazione attuale e tutto il tempo perso con pessina e dominguez staremmo numericamente bene , nella speranza che Gasp lo faccia rendere al massimo come faceva con tutti a Bergamo. Se entrasse anche Pinamonti al posto di’ dovbyk sarebbe ancora meglio ma non ci conto.
Bene così il giocatore mi piace, ora il centravanti.
Perfetto per togliere ulteriore spazio a Pisilli……strategie da dilettanti, al massimo puo’ servire un centrocampista che sappia giocare da regista basso come Paredes visto che in rosa c’e’ solo l’adattato Cristante.
Secondo me se lo vuole il Gasp e se sta bene fisicamente potrebbe essere un ottimo inserimento FRS
Abbiamo bisogno di un altro centrocampista, Pessina è un bel giocatore età giusta, esperienza, si inserisce, segna, insomma un calciatore serio, senza fronzoli, classico 8, ci sta bene
Forza Grande Roma
Certo perdere Pellegrini per avere in cambio Pessina ……
Meglio Nicolussi Caviglia stesso costo 5/6 milioni più giovane e sano
pessi-ma idea!
Che uscita de pellegrini questo va preso a prescindere esce baldanzi quindi posto lo prende lui anche se mi piacerebbe keita o frendrup.
E cmq gira che ti rigira la roma, anche andando a spendere 25mln per AL, giocherà con cristante titolare anche quest’anno.
Per carità, va bene che in una stagione con tante partite, tutti possono dare una mano, ma anche se spendi 25mln, a centrocampo alla fine giochi con gli stessi dello scorso anno, diventa deprimente.
Pessina va bene per, come dice qualcuno puntellare la squadra soprattutto perchè conosce gasperini.
Ho capito che NESSUN giocatore che la roma ha preso quest’anno, forse ferguson, sposta gli equilibri, ma colui che sposterà gli equilibri sta in panchina con il suo gioco e rigore al lavoro.
Se mi guardo indietro e vedo la panchina della roma, non c’è nessuno che entra e può cambiare la partita con una giocata a parte dybala se non dovesse essere titolare e il rischio è proprio questo, cioè che nelle partite più complesse chi hai? el sharawy? AL? Pisilli? Rensch?
Il rischio diventa questo.
portiamolo a casa, ci sarà utilissimo durante il campionato
Mancano 24 ore, chissà se prendiamo l’esterno e il centrocampista
