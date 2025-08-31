Calciomercato Roma, il Milan si informa per Pellegrini: possibile affare last minute

Il futuro di Lorenzo Pellegrini potrebbe riservare sorprese nelle ultime ore di mercato. Come segnala il giornalista Daniele Longo, il Milan avrebbe contattato l’agente del centrocampista giallorosso per raccogliere informazioni, con particolare attenzione alla questione ingaggio.
L’ipotesi nasce come alternativa nel caso in cui la trattativa per Adrien Rabiot non dovesse andare a buon fine. Al momento, però, non risultano contatti diretti tra il club rossonero e la Roma, che resta vigile sulle mosse di mercato dei milanesi.
Pellegrini, dunque, potrebbe diventare una possibile opzione last minute, destinata a entrare concretamente in gioco solo nelle prossime ore.
Milan-Pellegrini: richiesta di informazioni all’agente ( ostacolo ingaggio) in caso di fumata nera su Rabiot. Ancora nessun contatto diretto con la Roma. Può diventare opzione last minute
— Daniele Longo (@86_longo) August 31, 2025
Se la Roma si liberasse di questo folle ingaggio ne avrebbe solo da guadagnare anche per gli investimenti e scelte future.
Non è che Rabiot guadagni di meno…
Si ma Rabiot gioca…non cade ogni alito di vento
Sarà la solita velina pilotata dal suo procuratore?
Bati, per Velina intendi la Canalis????
Mi pare una boutade (bufala).
Caso mai a gennaio.
Ieri capello in trasmissione continuava a criticare continuamente dovbik definendolo pieno di lacune perché sa che il Milan potrebbe prenderlo e faceva bene… se seguono anche pellegrini non so o Tare è ricattato in qualche modo da Massara o è della Roma o non so cosa… Speriamo ce fanno sto doppio favore e rimpiazziamo con gente più valida
Siamo al Last Second ormai…
sarebbe un ottima soluzione per il giocatore e per la società Roma
Rabiot costerebbe di più, ma è di sicuro rendimento
