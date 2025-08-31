Calciomercato Roma, il Milan si informa per Pellegrini: possibile affare last minute

10
115

Il futuro di Lorenzo Pellegrini potrebbe riservare sorprese nelle ultime ore di mercato. Come segnala il giornalista Daniele Longo, il Milan avrebbe contattato l’agente del centrocampista giallorosso per raccogliere informazioni, con particolare attenzione alla questione ingaggio.

L’ipotesi nasce come alternativa nel caso in cui la trattativa per Adrien Rabiot non dovesse andare a buon fine. Al momento, però, non risultano contatti diretti tra il club rossonero e la Roma, che resta vigile sulle mosse di mercato dei milanesi.

Pellegrini, dunque, potrebbe diventare una possibile opzione last minute, destinata a entrare concretamente in gioco solo nelle prossime ore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCalciomercato Roma, Baldanzi verso il Verona: incontro in corso per chiudere

10 Commenti

  1. Se la Roma si liberasse di questo folle ingaggio ne avrebbe solo da guadagnare anche per gli investimenti e scelte future.

  5. Ieri capello in trasmissione continuava a criticare continuamente dovbik definendolo pieno di lacune perché sa che il Milan potrebbe prenderlo e faceva bene… se seguono anche pellegrini non so o Tare è ricattato in qualche modo da Massara o è della Roma o non so cosa… Speriamo ce fanno sto doppio favore e rimpiazziamo con gente più valida

  9. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome