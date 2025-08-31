Calciomercato Roma, Baldanzi verso il Verona: incontro in corso per chiudere

Sembra ormai essere ai titoli di coda l’avventura di Tommaso Baldanzi con la Roma. L’attaccante, arrivato dall’Empoli nel mercato invernale del 2024, sta passare all’Hellas Verona.
Proprio in questi minuti, riferisce Gianluca Di Marzio, sono in corso i colloqui per chiudere l’accordo tra i giallorossi e il club veneto. Restano da chiarire formule e cifre del trasferimento.
Nei giorni scorsi si era parlato di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, numeri e modalità che però andranno confermate.
SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
diamolo, così si sveglia
Giocatore da squadra di metà classifica.
Acquisto senza senso. All’epoca, come oggi, avevamo bisogno di un esterno e non di un trequartista.
A Roma ai ds è stato concesso sempre troppo.
Tu dici, eh?
Dopo i cinque di Sabatini, nell’ordine: due di Monchi (e sono bastati, senza dubbio!); interregno di…Fienga(sic!).
Poi, pochi mesi di Petrachi, due anni e mezzo di Pinto, uno di Ghisolfi, e adesso vediamo Massara.
Praticamente in cinque hanno messo insieme un solo anno in più di Sabatini.
era ora , tanto col Gaspe , non giocherebbe mai.
perché i giocatori della Roma costano poco???
se vale poco costa poco
Pagato Undici e mezzo, lo diamo via a otto?
Ma chi scrive ste cose?
Pagato quella cifra perché sembrava una promessa, ad oggi disattesa purtroppo
Infatti non credo alle cifre finché non le vedo. Otto è senz’altro poco per un titolarissimo dell’U21. Quando è stato preso ho detto okay, vediamo come va, l’importante per me era che non ci fossimo svenati nel prenderlo perchè così male che andava potevamo sempre rivenderlo facilmente e farne un investimento decente. Per questo dico che 8 è poco, Baldanzi potrà non essere da Roma (e poi e poi), ma non può finire nella girandola di prestiti privi di un vero ritorno economico per noi. Tommaso è, nel suo piccolo (figurato) un patrimonio delle giovanili italiane e merita più rispetto e ovvio più riconoscimento di valore. A otto non se po sentì…
Veramente sembra che lo dai gratis con parte dello stipendio pagato dalla Roma e a Giugno rista’ qui speriamo almeno valorizzato così lo vendi.
Ma noi ghilardi l’abbiamo pagato non capisco perche un nazionale noi lo dobbiamo regalare.
In tutto il pianeta nessuno paga 8 -10 milioni per baldanzi?
Ormai lo sanno tutti che i giocatori nostri sono gratis!
certo purtroppo però mi sa che paga gli 0 gol e 0 assit della scorsa stagione…resta il fatto che 8M è veramente poco, allora meglio il prestito secco e ciao.
è la legge della domanda e dell’offerta.
Prestito con diritto…a 8 milioni. Giusto-giusto per non fare una eventuale minusvalenza.
Se in un anno e mezzo circa, tre allenatori (non conto Juric), sono giunti alla conclusione che non ci si può puntare, perchè, in origine, pagarlo così tanto rispetto al valore effettivo, verificabile da subito con un po’ più di attenta profilazione?
E il gennaio dopo ci si ripete, pur con un altro DS, con un analogo acquisto come Salah-Eddine…
Questo tipo di operazioni e di esiti, dovrebbe indurre ad un’estrema prudenza sul prendere dei giovani, come Dominguez o lo stesso George, sui quali non si è puntato da un tempo adeguato, cioè dopo mesi di valutazione da parte dello scouting (o di osservatori).
Insomma, cedere Baldanzi non può essere una soluzione “onorevole” se non ci si assicura prima che chi entra al suo posto non ripeta la sua parabola: aspettare la maturazione di un giovane non deve essere “aspettare Godot”.
Io non lo venderei. Ha potenziale e un anno con gasp gle lo farei fare.
8 ml per uno dei ragazzi più forti della nostra Under 21 è una cifra offensiva.
Attento Massara che qui ti giochi la reputazione.
Ma quali 8 milioni! Lallero….
La Roma deve pagargli pure mezzo stipendio e a giugno prossimo se lo ritrova a Trigoria.
Faccio una domanda… quindi non si tratta di un’opinione da spolliciamento, ma solo di una richiesta info visto che non lo seguo da tempo…
Ma sterling?
Ha 30 anni quindi non vecchissimo ed è integro fisicamente visto che ha saltato pochissime partite per infortuni negli anni.
Perché è crollato così il suo valore?
È passato da fenomeno ha spazzatura?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.