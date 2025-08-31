Calciomercato Roma, Baldanzi verso il Verona: incontro in corso per chiudere

Sembra ormai essere ai titoli di coda l’avventura di Tommaso Baldanzi con la Roma. L’attaccante, arrivato dall’Empoli nel mercato invernale del 2024, sta passare all’Hellas Verona.

Proprio in questi minuti, riferisce Gianluca Di Marzio, sono in corso i colloqui per chiudere l’accordo tra i giallorossi e il club veneto. Restano da chiarire formule e cifre del trasferimento.

Nei giorni scorsi si era parlato di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, numeri e modalità che però andranno confermate.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…