LIVE! Roma su Dominguez, proseguono i contatti col Bologna (AGGIORNAMENTI)

La Roma sembra intenzionata a fare sul serio con Benjamin Dominguez, 21 anni, attaccante esterno del Bologna, finito ormai da qualche giorno nel mirino di Massara.
L’argentino è uno dei nomi su cui il ds sta lavorando per rinforzare l’attacco di Gasperini, ma arrivati a poche ore dalla chiusura del mercato ora è il momento di muoversi. Seguiremo dunque con un live tutti gli sviluppi su questa trattativa.
ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 10:50 – Contatti in corso tra la Roma e il Bologna per Benjamin Dominguez: lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti. La sensazione dunque è che Massara stia puntando forte sull’argentino per rinforzare l’attacco giallorosso.
.@OfficialASRoma, continuano i contatti per Domínguez
Dominguez è forte. Chi dice il contrario si desse all’ippica
Dominguez è tipo conceicao, quel giocatore piccolo ma che rompe sempre le scatole.
