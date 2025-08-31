LIVE! Roma su Dominguez, proseguono i contatti col Bologna (AGGIORNAMENTI)

La Roma sembra intenzionata a fare sul serio con Benjamin Dominguez, 21 anni, attaccante esterno del Bologna, finito ormai da qualche giorno nel mirino di Massara.

L’argentino è uno dei nomi su cui il ds sta lavorando per rinforzare l’attacco di Gasperini, ma arrivati a poche ore dalla chiusura del mercato ora è il momento di muoversi. Seguiremo dunque con un live tutti gli sviluppi su questa trattativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 10:50 – Contatti in corso tra la Roma e il Bologna per Benjamin Dominguez: lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti. La sensazione dunque è che Massara stia puntando forte sull’argentino per rinforzare l’attacco giallorosso.

.@OfficialASRoma, continuano i contatti per Domínguez — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2025

SEGUONO AGGIORNAMENTI…