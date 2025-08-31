LIVE! Roma su Dominguez, proseguono i contatti col Bologna (AGGIORNAMENTI)

2
44

La Roma sembra intenzionata a fare sul serio con Benjamin Dominguez, 21 anni, attaccante esterno del Bologna, finito ormai da qualche giorno nel mirino di Massara.

L’argentino è uno dei nomi su cui il ds sta lavorando per rinforzare l’attacco di Gasperini, ma arrivati a poche ore dalla chiusura del mercato ora è il momento di muoversi. Seguiremo dunque con un live tutti gli sviluppi su questa trattativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 10:50Contatti in corso tra la Roma e il Bologna per Benjamin Dominguez: lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti. La sensazione dunque è che Massara stia puntando forte sull’argentino per rinforzare l’attacco giallorosso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

2 Commenti

  3. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome