Calciomercato Roma, presentata un’offerta al Legia Varsavia per Jan Ziolkowski

La Roma ha messo nel mirino un altro giovane difensore centrale dal grande fisico: si tratta di Jan Ziolkowski, 20 anni, calciatore polacco del Legia Varsavia.

Stando a quanto scrive in questi minuti Fabrizio Romano su X, sia i giallorossi che l’Udinese hanno presentato un’offerta formale al club polacco per avere il giovane talento.

🚨🇵🇱 EXCL: AS Roma and Udinese have both sent formal proposals to sign 20 year old Polish centre back Jan Ziolkowski.

Negotiations ongoing with Legia Warsaw for the talented defender. pic.twitter.com/o9oZ1ISpPQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2025