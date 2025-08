Chi è Jan Ziolkowski, il giovane difensore polacco che ha stregato Massara (VIDEO)

In un’estate di nomi altisonanti e trattative complicate, la Roma ha messo gli occhi su un profilo che unisce freschezza e sostanza: Jan Ziółkowski, difensore centrale classe 2005 del Legia Varsavia. Un talento già consacrato tra gli under polacchi e pronto a fare il salto nel calcio che conta.

Cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia, il possente centrale ha compiuto il salto al Legia nel 2022, guadagnandosi spazio prima nella seconda squadra e poi, nell’estate 2024, anche in prima squadra. Il debutto tra i professionisti è arrivato a maggio dello stesso anno e da quel momento ha scalato rapidamente le gerarchie. Nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenze in campionato, segnando anche un gol, ed è stato protagonista nella vittoria della Coppa di Polonia.

Dotato di un fisico imponente (1,94 m) e di una buona tecnica individuale, Ziółkowski è un centrale moderno, abile nel gioco aereo, solido nei contrasti e con una discreta visione di gioco. Nonostante la stazza, è anche dotato di una buona accelerazione. Le sue doti hanno attirato l’attenzione degli osservatori di mezza Europa. In patria è stato premiato come giovane dell’anno, segno di un rendimento costante e in crescita.

La Roma ha deciso di puntare su di lui e ha già presentato un’offerta per provare ad anticipare la concorrenza. Il suo contratto con il Legia scade nel 2026, ma il club polacco ha già previsto una clausola di estensione. La valutazione si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro, una cifra considerata abbordabile per un investimento a medio-lungo termine. Anche altre squadre, italiane e straniere, hanno manifestato interesse, ma i giallorossi si sono mossi con decisione.

L’operazione si inserisce perfettamente nel nuovo corso romanista, che punta su giovani di prospettiva da inserire gradualmente nel gruppo. Ziółkowski, in questo senso, rappresenterebbe il quinto centrale della rosa accanto a Mancini, Ndicka, Hermoso e Ghilardi, con la possibile uscita di Kumbulla sullo sfondo. Un profilo che piace anche a Gasperini, sempre attento a costruire le sue difese su giocatori giovani, affidabili e pronti a migliorare.

Per il ragazzo, la Roma sarebbe una destinazione gradita: un progetto tecnico stimolante, una piazza calorosa e l’opportunità di crescere senza pressioni immediate. I prossimi giorni saranno decisivi: se le parti riusciranno a trovare un’intesa, Trigoria potrebbe accogliere uno dei difensori più promettenti della nuova generazione polacca.

