Calciomercato Roma, sondaggio per Santiago Pierotti del Lecce

La Roma continua a guardarsi intorno per rafforzare il proprio reparto offensivo e, stavolta, il radar giallorosso ha individuato un possibile rinforzo… in casa giallorossa. Ma quella del Lecce.

Tra i profili valutati nelle ultime ore, infatti, è spuntato anche il nome di Santiago Pierotti, attaccante argentino classe 2001 approdato nel Salento nel gennaio 2024. La società capitolina, rivela Gianluca Di Marzio, ha avviato un primo sondaggio per raccogliere informazioni sul giocatore, che nel corso dell’ultima stagione ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella rosa salentina.

Utilizzato sia da titolare che come arma a gara in corso, Pierotti ha collezionato 33 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 4 reti e dimostrando buona duttilità nel reparto offensivo. Una crescita costante che non è passata inosservata neppure a Trigoria, dove il reparto avanzato potrebbe ancora subire variazioni nelle prossime settimane.

Non si tratta ancora di una trattativa vera e propria, ma l’interesse c’è. E a confermarlo sono anche i primi contatti esplorativi tra i club. La Roma osserva e valuta: Pierotti è entrato nel mirino di Massara.

