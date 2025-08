RITIRO ROMA: individuale per Ferguson, Dybala e Wesley. Esercitazioni per i ragazzi di Gasp

Prosegue il ritiro della Roma in terra inglese, dove oggi la squadra è tornata in campo per la seconda giornata di lavoro. Il via alla seduta è scattato alle 17:00 italiane (le 16:00 locali), con il gruppo che si è inizialmente ritrovato in sala video per una sessione di analisi tattica guidata da Gian Piero Gasperini e dal suo staff.

Terminata la fase teorica, spazio al lavoro sul campo, con un focus mirato sulla costruzione dal basso e lo sviluppo dell’azione a partire dal pacchetto arretrato. Una seduta intensa, incentrata soprattutto sulla fase offensiva.

Non tutti i calciatori hanno partecipato in gruppo: Wesley ha proseguito con un lavoro differenziato in piscina, mentre Ferguson ha seguito un programma personalizzato. Resta da valutare Soulé, ancora in forse per il rientro con i compagni, mentre per Dybala è in corso una gestione mirata dei carichi per preservarne la condizione.