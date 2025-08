Calciomercato Roma, prime aperture del City per Echeverri: un intermediario in partenza per Londra

La Roma non molla Claudio Echeverri e prova ad accelerare. Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Assogna di Sky Sport ai microfoni di Manà Manà Sport Roma, sarebbe in partenza un intermediario per Londra proprio per portare avanti l’operazione.

Rimane da sciogliere il nodo economico: il club inglese chiede una cifra elevata anche per l’operazione in prestito e l’affare rimane complicato, ma la novità importante sarebbe l’apertura del Manchester City a trattare con i giallorossi.

Resta però da capire se l’accordo tra i due club sarà effettivamente raggiunto e con quale formula: la Roma, forte della volontà del calciatore di trasferirsi in giallorosso, vuole inserire un diritto di riscatto, ma non sarà facile rompere le resistenze del City.