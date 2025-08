CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 4 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Nene Dorgeles sale, il Salisburgo apre al prestito

Nene Dorgeles (22) sta prendendo quota come nome caldo per l’attacco della Roma, specie se dovesse saltare l’affare Echeverri: il Salisburgo ha aperto al prestito con diritto di riscatto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – Offerta al Legia Varsavia per Ziolkowski

La Roma e l’Udinese hanno presentato un’offerta formale al Legia Varsavia per Jan Ziolkowski (20), difensore centrale polacco…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:25 – Ufficiale la cessione di Solbakken

L’AS Roma comunica con una nota ufficiale di aver ceduto a titolo definitivo Ola Solbakken (26) al Nordsjaelland. Ingaggiato dalla Roma nel mercato di gennaio del 2023, l’esterno norvegese ha collezionato con la maglia giallorossa 15 presenze e 1 gol.

Ore 7:20 – Echeverri ha scelto la Roma, si cerca l’accordo col City

Claudio Echeverri (19) ha detto si alla Roma, convinto anche dal pressing dei connazionali Dybala e Soulè. Ora Massara cerca l’accordo con il City: l’inserimento di un controriscatto che tuteli la Roma può essere la chiave di volta dell’affare. (La Repubblica / Il Tempo / Gasport)

