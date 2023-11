Calciomercato Roma, primi contatti tra Dier e Mourinho in vista di gennaio

AS ROMA NEWS – La Roma a gennaio dovrà muoversi sul mercato per rinforzare la difesa, rimasta orfana anche di Chris Smalling, il cui rientro in campo è ancora in alto mare.

Il nome caldo è sicuramente quello di Eric Dier del Tottenham, col quale, riferisce il portale Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero stati già dei contatti da parte di Josè Mourinho, tecnico che stravede per lui e che tra l’altro ha già allenato quando era sulla panchina degli Spurs.

Dier ha il contratto in scadenza e ieri è tornato in campo dopo un brutto infortunio che lo ha lasciato a lungo fuori. La trattativa potrà prendere piede solamente a zero, con un prestito per sei mesi e la bozza di un accordo per la prossima stagione.

Il difensore del Tottenham chiede almeno 3 anni e mezzo di contratto. La situazione resta da monitorare, anche in attesa dei tempi di recupero di Smalling.

Fonte: Tuttomercatoweb.com