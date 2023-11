ULTIME DA TRIGORIA – Squadra al lavoro in vista dello Slavia Praga, ancora out Pellegrini e Spinazzola

AS ROMA NOTIZIE – Si torna a fare sul serio a Trigoria a due giorni dalla partita di Europa League contro lo Slavia Praga che attende la Roma giovedì pomeriggio alle 18.

Nella seduta mattutina c’è da registrare l’assenza dal gruppo di Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola: i due salteranno sicuramente l’impegno di coppa, mentre sarà decisivo l’allenamento del venerdì per capire se sarà possibile recuperarli per il derby.

Ok invece sia Dybala che Renato Sanches, anche oggi in gruppo dopo l’impiego dei due contro il Lecce domenica scorsa. L’argentino vuole esserci contro lo Slavia giovedì, Mourinho lo convocherà ma è ancora incerta la sua presenza in campo, specie dal primo minuto.

Sempre assente Chris Smalling, che la Roma spera di recuperare dopo la sosta di novembre. Compito per niente scontato: il difensore inglese non riesce a superare il problema tendineo che lo sta tenendo fuori dal campo ormai da mesi.

Giallorossi.net – A. Fiorini