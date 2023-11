“ON AIR!” – MORONI: “Con la Champions restano sia Mourinho che Lukaku”, ZOTTI: “Friedkin stufi di ricevere continuamente critiche dal tecnico”, CORSI: “Nella Roma è tutto, quando non sarà più qui ce ne accorgeremo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Claudio Moroni (Rete Sport): “Due menzioni particolari per la partita di domenica scorsa: una è per Rui Patricio, che lo bistrattiamo sempre, e una è per Mourinho, che ha indovinato tutto. Parlando di giovedì: contro lo Slavia Praga penso che potrebbe giocare Pagano a centrocampo. Renato Sanches titolare? No, si riposa, perchè si è stancato col Lecce… Derby? Segnerà Cristante da fuori area, segnatevelo… Percentuale del riscatto di Lukaku da parte della Roma? Sono certo che con la Champions resteranno sia lui che Mourinho…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per me Lukaku resterà alla Roma al 90%…in quell’esultanza di domenica io ho visto tanto…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Lukaku alla Roma anche l’anno prossimo? Io al momento dico 40%, e non per le volontà ma per le possibilità, che è diverso…Lukaku dovrebbe fare un ulteriore passo verso la Roma, spalmando il suo ingaggio: il club non può permettersi di spendere 80 milioni tra cartellino e stipendio per lui nei prossimi 4 anni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che contro lo Slavia giocherà Belotti in coppia con Lukaku. Sanches dall’inizio? No…mi aspetto Bove, Paredes e Aouar con Cristante che riposa in vista del derby. Per me Lukaku gioca, lui gioca sempre…E’ arrivato a 14 gol consecutivi in Europa, e fino a che continua a segnare gioca…La cosa auspicabile è andare a vincere a Praga per poi giocarsi le ultime due del girone con i Primavera…Lo abbiamo detto tante volte, ma se dovessi vincere giovedì, stavolta lo potresti fare davvero…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Contro lo Slavia Praga la Roma sarà costretta a giocare sempre con la stessa difesa. E’ una situazione che oggettivamente alla lunga sta pesando. Ricordo che la Roma ha fatto questa lunga serie di partite, col buco nero di Genova e la sconfitta per me assai comprensibile di Milano, ottenendo 8 vittorie e un pareggio. I numeri tra campionato e coppa sono importanti, e tutto questo senza il suo difensore migliore, quello che l’anno scorso gli ha risolto una serie di problemi nella fase di non possesso, che invece sono stati evidenziati quest’anno…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Abbiamo 4 terzini, di cui 3 fanno schifo…l’unico buono sta a pezzi, che è Spinazzola, quello minimamente decente è Karsdorp che però ha un ginocchio sempre gonfio, e giochiamo da settimane solo con tre centrali, di cui uno a gennaio andrà in coppa d’Africa…Direi che c’è qualcosa che non è andata a buon fine in fase di programmazione, a prescindere da quello che riusciremo a raggiungere come obiettivi. E prima di mettere in discussione un signore che in carriera ha vinto tutto, e ha vinto anche qua con quattro scartine, metto in discussione il fatto che si possa lavorare meglio come team…”

Emanuele Zotti (Tele Radio Stereo): “Mourinho? Così come i Friedkin anni fa lo hanno scelto per il bene della Roma, adesso se non avanzano una proposta di rinnovo è perchè sono stufi di ricevere bastonate a ogni piè sospinto. Mourinho ogni volta che parla sottolinea le carenze della rosa, non perde mai occasione di criticare ferocemente la dirigenza, e magari alla fine uno si rompe pure le palle…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io non sono un fan di Pinto, ma uno sforzo in questi mesi è stato fatto…è stato preso un certo Lukaku…Al netto delle lacune che ci sono, e che spero saranno colmate a gennaio, penso che la squadra abbia le qualità per raggiungere determinati obiettivi ed è anche corretto da parte della proprietà di attendere i risultati che otterrà la Roma, aspettare di vedere come sarà l’evoluzione della stagione. Penso che sia sacrosanto da parte di una proprietà…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se la Roma continua così potrebbe anche meravigliarci alla fine dell’anno. Sarà molto difficile, e se non ce la farà sarà per colpa degli infortuni. Ma un allenatore più dentro la squadra di Mourinho ma qual è? E’ capace di parole cattive nei confronti di qualche calciatore, per poi abbracciarselo…guardate Aouar. Ha vinto molto di più in altri club, ma qua sembra essere entrato veramente in simbiosi con l’ambiente e con la squadra. Nella Roma è tutto Mourinho, non c’è niente da fare, e quando non ci sarà più ce ne renderemo conto. Però al derby ogni discorso di questo tipo sparisce: noi vogliamo una Roma vincente. I giocatori vanno responsabilizzati uno per uno. Là i giocatori da fermare sono due: il creatore di gioco che è Luis Alberto, e l’ala Felipe Anderson, che ci sono partite in cui non lo fermi e altre che si ferma da solo… Ci vuole anche cattiveria, perchè la Lazio è sempre più cattiva in campo della Roma e non riesco a capire perchè…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Con Lukaku la Roma ha una media di due punti a partita…vi pare poco? Da quando è arrivato sta facendo la differenza, lo ha dimostrato anche domenica col Lecce, era stato il peggiore ma poi al 94esimo si inventa un gol che vale tre punti. E’ il momento di dargli un turno di riposo in vista del derby, anche se Mourinho mi sembra di tutt’altro avviso. L’impatto che ha avuto questo calciatore sulla Roma non era prevedibile…”

Redazione Giallorossi.net