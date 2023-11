Attacco e fasce nuove per lo Slavia, ma Dybala vuole esserci. Chance per Sanches

NOTIZIE AS ROMA – Archiviata l’inaspettata quanto pazza vittoria in campionato contro il Lecce all’Olimpico, la Roma torna a pensare all’Europa League. Non sarà facile farlo al meglio con il derby alle porte, ma Mourinho chiede ai suoi di pensare a una partita per volta.

Il 2 a 0 ottenuto contro lo Slavia a Roma mette i giallorossi in una posizione di vantaggio: teoricamente anche un pareggio a Praga non sarebbe un risultato da buttare via per Dybala e compagni, anche se i tre punti chiuderebbero già il girone e permetterebbero alla squadra di riposare più avanti. A proposito dell’argentino, Paulo ha chiesto espressamente al suo allenatore di poter giocare anche giovedì sera.

Mourinho non sembra essere troppo d’accordo e vorrebbe preservare la Joya. Così come Lukaku, a cui il tecnico pensa di concedere un turno di riposo in vista del derby: al suo posto è pronto Belotti. Non potrà invece sfruttare il suo momento Sardar Azmoun, furi dalla lista Uefa. Un vero peccato.

Cambiano anche le fasce: a destra Celik è in vantaggio su Karsdorp, mentre a sinistra riecco Zalewski dal primo minuto. Nessuna novità in difesa per mancanza di alternative, a centrocampo invece si rivede Paredes in cabina di regia, con Bove e Aouar intermedi. Occhio a Renato Sanches, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e potrebbe essere la sorpresa dell’ultima ora. Out Spinazzola e Pellegrini, che dovrebbero farcela a rientrare per il derby.

Giallorossi.net – F. Turacciolo