Grimaldo, che rimpianto per la Roma. E in estate riparte la caccia ai terzini a parametro zero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il problema irrisolto dei terzini nella Roma è un tema a Trigoria, anche ora che in teoria di scelte ce ne sarebbero parecchie per le corsie laterali.

A destra Mourinho può contare su Karsdorp, Kristensen e Celik, a sinistra su Spinazzola, Zalewski ed El Shaarawy. Ma in realtà di questi sei calciatori, l’unico esterno ad aver garantito un rendimento accettabile è anche quello in scadenza di contratto.

L’anno prossimo sarà molto probabile vedere una Roma senza Spinazzola, visto che dal club al momento non sono arrivati segnali di un imminente rinnovo di contratto. Leonardo da gennaio sarà libero di firmare con un altro club in vista del prossimo giugno. Stesso destino per Kristensen, che farà ritorno al Leeds.

Da capire cosa succederà con Karsdorp, che la Roma sta cercando di vendere da diverse sessioni di mercato senza successo, e Zalewski, prodotto del vivaio che può ancora raggiungere valutazioni interessanti qualora riprendesse a offrire prestazioni di livello in questa stagione.

Il rimpianto è di non essere riusciti a cogliere le occasioni migliori nelle scorse sessioni di calciomercato. Su tutte spicca quella di Alejandro Grimaldo, 28 anni, terzino mancino in scadenza di contratto la scorsa estate finito poi a parametro zero al Bayer Leverkusen. L’impatto che l’esterno ha avuto n Bundesliga è stato fragoroso: per lui già 5 gol e 3 assist, numeri che stanno contribuendo al primato del Bayer in Germania.

Il 2024 proporrà qualche altra occasione a parametro zero: il più interessante è Valentin Barco, 19 anni, argentino, il cui contratto col Velez scadrà a dicembre. Per la sinistra occhio anche al più esperto Borna Barisic del Glasgow Rangers e allo spagnolo Juan Miranda del Betis. A destra l’elenco dei parametri zero comprenderà giocatori del livello di Wan-Bissaka ma anche occasioni interessanti come Kenny Tetè dl Fulham o Lukas Klostermann del Lipsia.

Giallorossi.net – G. Pinoli