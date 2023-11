Lukaku da Champions

AS ROMA NEWS – C’è una Roma con Lukaku e una senza. Se il belga fosse arrivato a Ciampino per l’inizio del campionato e non a stagione iniziata probabilmente ora i giallorossi non occuperebbero la settima posizione in classifica.

Perchè, numeri alla mano, si evince che la squadra con Big Rom in campo ha una media punti da Champions League. Lukaku ha esordito con la maglia della Roma nella terza giornata di campionato, subentrando a partita in corso contro il Milan: i giallorossi erano sotto due a zero, con lui in campo teoricamente hanno vinto 1 a 0. In realtà però la partita è stata persa: dunque immaginiamo che il campionato sia cominciato dopo la sosta di settembre, da quando cioè Lukaku ha vissuto la sua prima volta da titolare in stagione.

All’esordio dal primo minuto, la Roma comincia con un 7 a 0 all’Empoli, iniziando a macinare risultati, conquistando 16 punti in 8 partite a una media di due per match, che proiettati su 35 giornate (dobbiamo appunto escludere le prime tre) fanno 71 punti: i 70 garantiti dai 2 punti di media più quello incamerato grazie al pareggio inaugurale contro la Salernitana.

Nelle ultime due stagioni il quarto posto è stato assegnato sempre a 70 punti. Significa che a questi ritmi la Roma può ancora garantirsi un piazzamento da Champions. «Da settembre in poi, quando abbiamo potuto schierare qualche giocatore in più, stiamo facendo bene», ha osservato Mourinho. I numeri gli danno ragione: in queste otto partite ha sempre vinto all’Olimpico (quattro su quattro contro Empoli, Frosinone, Monza e Lecce) e ha perso rovinosamente solo a Genova.

Ma da quando Lukaku gioca titolare al centro dell’attacco, la Roma ha raccolto meno punti soltanto di Inter e Juventus (19 punti), le prime due in classifica, e ora si troverebbe al terzo posto (16 punti), piazzamento che vale la tanto agognata Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport