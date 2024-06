Calciomercato Roma: primi contatti per Hummels, si studia la fattibilità dell’operazione

AS ROMA NEWS – La Roma è pronta a rivoluzionare il reparto difensivo e mister De Rossi è alla ricerca di un vero e proprio leader. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, il profilo individuato dai giallorossi è Mats Hummels, il quale lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione.

Il centrale tedesco classe ’88 rappresenta quindi una grande occasione a parametro zero e l’ingaggio da 3.6 milioni non sembra essere un ostacolo insuperabile. Il calciatore ha già rifiutato due offerte dall’Arabia Saudita e la Roma ha avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Resta più complicata invece la trattativa per Raoul Bellanova. L’esterno del Torino è l’obiettivo principale dei capitolini per la fascia destra, ma il presidente Cairo continua a chiedere 25 milioni di euro. L’agente Busardò è al lavoro per abbassare le pretese dei granata.

Fonte: Calciomercato.com

