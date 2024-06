Calciomercato Roma, primi sondaggi per Politano: si muove De Rossi per l’attaccante

AS ROMA NEWS – La Roma, non è una novità, è alla ricerca di esterni offensivi in grado di saltare l’uomo, e oltre a Federico Chiesa i giallorossi stanno attenzionando con particolare interesse la pista che porta a Matteo Politano.

Il giocatore del Napoli ha militato nelle giovanili a Trigoria senza però mai esordire in prima squadra era stato già in passato vicinissimo a vestire la maglia della Roma nell’ambito di uno scambio con Spinazzola, saltato all’ultimo minuto con l’Inter.

Secondo quanto riportato da spazionapoli.it, Daniele De Rossi si sta muovendo in prima persona per avere l’attaccante mancino. Al momento non è ancora iniziata una trattativa, ma il tecnico sta cercando di capire gli spazi di manovra.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Confermato l’interesse della @OfficialASRoma per Matteo #Politano Si sta muovendo #DeRossi in prima persona. Giusto ribadire che, per ora, non ci sono trattative in essere: solo certificato l’interesse forte del tecnico giallorosso Tutti i… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) June 5, 2024

Matteo Politano, 30 anni, ha collezionato quest’anno 37 presenze in Serie A condite con 8 gol e altrettanti assist negli oltre duemilatrecento minuti giocati con la maglia del Napoli. La sua valutazione si aggira intorno ai 13 milioni di euro.

Fonti: Spazionapoli.it / Transfermarkt.it

