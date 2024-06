Calciomercato Roma: l’agente di Chiesa nella Capitale la prossima settimana, incontrerà Ghisolfi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si arricchisce di una nuova stuzzicante indiscrezione la vicenda Federico Chiesa, al centro delle voci di mercato che lo vedono nel mirino della Roma dopo che la Juventus non sembra essere intenzionato a trattenerlo.

Secondo le informazioni in possesso di Gianluca Di Marzio, il procuratore dell’attaccante classe 1997, Fali Ramadani, farà tappa a Roma la prossima settimana. L’arrivo dell’agente di Chiesa è propedeutico a un incontro con Florent Ghisolfi, direttore sportivo appena sbarcato nella Capitale.

Daniele De Rossi considera Chiesa il rinforzo ideale per il 4-3-3 che ha in mente per la Roma del prossimo anno. Il giocatore è a scadenza 2025 e se non dovesse rinnovare sarebbe messo sul mercato: prezzo fissato intorno ai 25 milioni di euro.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!