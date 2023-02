Calciomercato Roma: proposto Isco per il dopo Zaniolo, ma Tiago Pinto…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se si dovesse concretizzare la cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, Josè Mourinho resterebbe con un titolare in meno in rosa.

Il mercato in Italia è chiuso, e qualora il 22 dovesse trasferirsi in Turchia non ci sarebbe la possibilità di puntare a un rinforzo per rimpiazzarlo. A meno che la Roma non si diriga su uno svincolato.

Tra questi c’è lo spagnolo Isco, 30 anni, fresco del divorzio con il Siviglia. Il trequartista sembrava sul punto di trasferirsi a gennaio all’Union Berlino, club che occupa il secondo posto in Bunsdesliga, a un punto dal Bayern Monaco capolista.

Affare poi incredibilmente saltato per un’incomprensione sullo stipendio che il giocatore avrebbe dovuto percepire: in Germania, infatti, i contratti vengono discussi sullo stipendio lordo. Isco e il suo entourage, invece, pensavano che la cifra concordata per l’anno e mezzo di contratto fosse netta.

Quando lo spagnolo, che nel frattempo aveva già svolto e superato le visite mediche, si è accorto del malinteso l’affare è clamorosamente saltato. Ora Isco attende una squadra che possa puntare su di lui e alcuni intermediari lo hanno subito proposto alla Roma.

Tiago Pinto al momento è alle prese con la cessione di Zaniolo, e deve prima capire se il suo giocatore finirà effettivamente per trasferirsi al Galatasaray, permettendo al club una buona plusvalenza. Ma il gm, a cui lo spagnolo era già stato proposto in precedenza, è comunque piuttosto freddo sul nome di Isco. Soprattutto, ma non solo, per lo stipendio chiesto dal giocatore.

