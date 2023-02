ULTIME DA TRIGORIA: Wijnaldum in campo nel test contro la Primavera, risposte ok dal calciatore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha ripreso ad allenarsi oggi a Trigoria in vista della partita di sabato prossimo sul campo del Lecce.

Nessun problema per Paulo Dybala, uscito malconcio dalla sfida contro l’Empoli. I calciatori meno utilizzati recentemente dal tecnico hanno svolto oggi una partitella in famiglia contro la Primavera giallorossa.

Occhi puntati ovviamente su Gini Wijnaldum, che è tornato a giocare una partita dopo mesi lontano dal campo. Il calciatore, impiegato da Mourinho, ha dato risposte positive.

Il centrocampista dunque è pronto per essere schierato dal tecnico anche in una gara ufficiale, e dovrebbe essere convocato per la partita di Lecce.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini