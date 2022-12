Calciomercato Roma, quattro giocatori sulla lista di Pinto per la difesa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho chiede da tempo un nuovo difensore centrale per migliorare il reparto e la società potrebbe accontentarlo in estate, a prescindere dalla permanenza o dall’addio di Chris Smalling.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, nella lista dei desideri del general manager Tiago Pinto ci sono ben quattro nomi: il primo è quello di Jakub Kiwior dello Spezia, il quale interessa a Juventus, Milan e Inter.

Occhi anche su Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte, che ha il contratto in scadenza a giugno. Il ventitreenne francese è osservato da molti club e a gennaio potrebbe scatenarsi un’asta.

Nel mirino c’è anche Piero Hincapié del Bayer Leverkusen, sul quale si sono mosse Inter e Milan. Alla Roma inoltre piace Becir Omeragic, classe 2002 dello Zurigo, e data la sua situazione contrattuale (contratto in scadenza a giugno) potrebbe rappresentare una soluzione low cost.

Fonte: Calciomercato.it