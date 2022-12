Calciomercato Roma, trattativa in corso per la cessione a titolo definitivo di Satriano all’Heracles Almelo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera potrebbe perdere uno dei titolari della propria rosa.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la società giallorossa sarebbe in trattativa con l’Heracles Almelo, club che milita in Eerste Divisie, la serie B olandese, per la cessione a titolo definitivo di Antonio Satriano.

L’attaccante classe 2003 ha trascinato la squadra di Federico Guidi al primo posto in classifica con 9 reti e 2 assist in 12 presenze in campionato.

Fonte: Tuttomercatoweb.com