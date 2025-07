Calciomercato Roma, Rios va al Benfica: affare fatto per 30 milioni di euro

Si chiude definitivamente l’ipotesi Richard Rios per la Roma: il blitz dei dirigenti del Benfica in Brasile ha portato all’annunciata fumata bianca.

“Here we go!”, annuncia in questi minuti Fabrizio Romano su X: il club portoghese verserà i 30 milioni di euro che il Palmeiras aveva sempre richiesto in questi giorni di contrattazioni che avevano riguardato anche la Roma.

Il giocatore volerà a Lisbona la prossima settimana per le visite mediche e le firme con il Benfica.

🚨🦅 Richard Rios to Benfica, here we go! Deal agreed right now with Palmeiras after green light on player side.

Benfica director Rui Pedro Braz closed the agreement with mission in Brazil, price tag met and paid in 3 installments.

Rios will fly to Lisbon next week for medical. pic.twitter.com/TBlKh1lh9G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2025