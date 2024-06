Calciomercato Roma, sale Banza per l’attacco. Gimenez, Kalimuendo e Pavlidis restano in corsa

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Crescono le quotazioni di Simon Banza per l’attacco della Roma del prossimo anno. Il centravanti 27enne del Braga fa parte della scuderia di Ramadani, ed è soprattutto per questo che Ghisolfi ha in programma domani un incontro con il procuratore.

L’attaccante congolese ha fatto grandi cose in Portogallo (negli ultimi due anni al Braga ha realizzato 37 gol e 15 assist in 87 partite) confermando le ottime cose che pensava di lui il nuovo ds giallorosso, avendolo già avuto con sé al Lens per due stagioni. Banza ha mediamente tutte le caratteristiche che cerca Daniele De Rossi in un centravanti: è forte fisicamente, è alto (189 centimetri), veloce e anche tecnico. Sa giocare di sponda e anche andare a fare a sportellate con i difensori avversari.

Prenderlo oggi richiederà un investimento importante: il Braga, che lo ha pagato appena 3 milioni più bonus appena due anni fa, ora per il congolese chiede circa 20 milioni di euro. Banza ha un contratto fino al 2027, ma soprattutto guadagna poco (circa 500mila euro netti), il che vuol dire che anche offrendogli uno stipendio da 1,2-1,5 milioni di euro la Roma lo farebbe contento.

Le alternative per l’attacco non mancano: in corsa restano Arnaud Kalimuendo, centravanti del Rennes e della Francia Under 21, Vangelis Pavlidis, 25 anni, attaccante greco dell’AZ Alkmaar, e Santiago Gimenez del Feyenoord, giocatore che la Roma conosce molto bene avendolo affrontato nelle ultime due stagioni in Europa League.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica

