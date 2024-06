Dybala, l’Inter torna alla carica: se esce Arnautovic pronto l’assalto alla Joya (ma senza clausola)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marotta ci riprova. A distanza di due anni, l’Inter sta pensando di regalare a Simone Inzaghi quel Paulo Dybala che non era riuscito a vestire di nerazzurro nell’estate del 2022, quando alla fine fu la Roma di Mourinho a spuntarla.

Ora però, scrive l’edizione odierna di Tuttosport, le cose potrebbero cambiare: l’argentino ha ancora un solo anno di contratto con la Roma che, nella prossima stagione, dovrà garantirgli 8 milioni tra parte fissa e bonus, il doppio per le casse del club. Un ingaggio pesante per un club che non giocherà di nuovo la Champions. Questo potrebbe essere un assist su cui fare leva.

L’Inter però non avrebbe intenzione di pagare la clausola da 20 milioni di euro valida per l’Italia, e punta a intavolare una trattativa con la Roma per avere la Joya a un prezzo più basso. I giallorossi farebbero comunque tutta plusvalenza e si toglierebbero un ingaggio pesantissimo, mentre i nerazzurri, con i soldi risparmiati, avrebbero la possibilità di spalmare il contratto di Dybala su più anni, potrebbe avere più margine di manovra sullo stipendio.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, che vorrebbe giocare la Champions e sarebbe intrigato dall’ipotesi Inter, e dal mercato in uscita dei nerazzurri, che prima devono cedere Arnautovic il cui ingaggio pesa sulle casse del club. Una volta piazzato l’attaccante austriaco, Marotta è pronto a dare l’assalto a Dybala.

