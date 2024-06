Ghisolfi lavora alle uscite: su Belotti c’è il Como, Zalewski e Celik verso l’addio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Primi movimenti in uscita per la Roma. Il mercato giallorosso sarà fortemente influenzato dalle cessioni di quei calciatori che non sono centrali nel progetto di De Rossi. L’elenco è davvero lungo: dai calciatori di ritorno (Belotti e Shomurodov su tutti) a quelli attualmente in rosa, il lavoro del ds si preannuncia davvero intenso.

Prime manifestazioni di interesse per Celik, che potrebbe tornare in Turchia (c’è il Galatasaray sul terzino). In vetrina anche Zalewski, con la Roma che spera in buon Europeo da parte del polacco (ieri in gol nell’amichevole vinta proprio contro la Turchia). In uscita anche Karsdorp, Smalling, Aouar, che però hanno stipendi pesanti: per i primi tre è attiva la campanella in Arabia Saudita dove Souloukou ha diverse conoscenze.

Più facile piazzare gli attaccanti: Abraham ha richieste dalla Premier e si aspetta una mossa dal Leicester, al momento il club che sembra più interessato all’ex Chelsea. Il Cagliari pare non abbia intenzione di riscattare Shomurodov, che però potrebbe avere altri estimatori in giro per l’Italia e l’Europa. Così come Belotti: il Gallo è finito nei radar del Como, che vuole allestire una squadra in grado di affrontare a testa alta la Serie A. Il nodo da sciogliere, come al solito, sarà l’ingaggio top del calciatore.

Fonti: Il Tempo / Leggo / Gianlucadimarzio.com

