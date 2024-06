Roma, Chiesa decide dopo l’Europeo. Ghisolfi ci riprova con Boga

AS ROMA NEWS – La Roma non molla Federico Chiesa. Durante questa settimana ci sarà l’atteso incontro tra l’agente, Fali Ramadani, e Ghisolfi per parlare dell’attaccante della Juventus e non solo. Chiesa, fa sapere Gianluca Di Marzio, ha fatto sapere di volersi concentrare solo sull’Europeo, e solo al termine di questo prenderà una decisione sul suo futuro.

Per Thiago Motta l’ex viola non è un giocatore indispensabile, quindi Chiesa sembra destinato a cambiare aria nel corso di questo mercato. La Juventus aspetta offerte, e spera in un Europeo super del suo attaccante per far schizzare alle stelle il valore del calciatore. La Roma attende sorniona, e intanto si muove su altri obiettivi.

Con Ramadani infatti Ghisolfi parlerà anche di Jeremie Boga, 27 anni, ex ala sinistra del Sassuolo poi finito al Nizza proprio per volontà del ds ora alla Roma. L’ivoriano non ha vissuto una stagione esaltante in Francia (per lui 5 gol e 6 assist in 28 partite giocate) e potrebbe già lasciare la Ligue 1 per fare ritorno in Italia. Come profilo di giocatore risponde alle caratteristiche richieste da De Rossi, che vorrebbe esterni di gamba in grado di saltare l’uomo. Ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!