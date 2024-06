Calciomercato Roma, Sangarè è un nuovo giocatore giallorosso: contratto firmato. Al Levante 1,5 milioni più il 10% della rivendita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fatto, con tanto di firma: Buba Sangarè, terzino classe 2007, ha siglato il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi cinque anni.

Ad annunciare l’affare è l’esperto di mercato Fabrizio Romano: al Levante, proprietario del cartellino, andranno 1,5 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore del 10%.

🟡🔴✍🏻 Deal signed for Buba Sangaré to join AS Roma from Levante, it’s all sealed and confirmed.

€1.5m fee for 2007 born right back plus 10% future sale clause to Levante.

Here we go, confirmed. ✅🇪🇸 pic.twitter.com/12ai72Kh9Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024