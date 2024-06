Calciomercato Roma, Belotti verso il no al Como: l’affare rischia di saltare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cominciano i problemi di mercato per la Roma sul fronte cessioni. Sembrava molto vicino il passaggio di Andrea Belotti al Como, ma l’affare rischia di saltare nonostante i due club avessero trovato un’intesa.

I giallorossi erano disposti a cedere l’attaccante alla squadra lombarda in campo dei 5 milioni di euro offerti, cifra su cui i club avevano trovato un accordo. Mancava però il via libera del Gallo, che si era preso un po’ di tempo per pensarci.

Stando a quanto raccontano diverse fonti, sia Sky Sport che ilromanista.it, Belotti avrebbe deciso di rifiutare la proposta del Como: il giocatore vorrebbe giocare ancora le coppe europee e per questo sarebbe sul punto di declinare l’offerta, facendo saltare l’affare. Per Ghisolfi sarebbe una pessima notizia.

Non è una novità che Belotti voglia restare alla Fiorentina, e che stia aspettando una mossa del club viola. Al momento però i toscani non hanno fatto offerte alla Roma, che a questo punto spera di cedere il Gallo a una cifra non inferiore a quella pattuita con il Como. Sullo sfondo c’è il Betis, che ha manifestato interesse per il calciatore: Belotti però preferirebbe restare in Serie A.

