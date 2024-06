Calciomercato Roma, ufficiale: D’Alessio lascia i giallorossi e passa al Cittadella (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Francesco D’Alessio lascia la Roma. Il giocatore della Primavera, classe 2004, aveva annunciato l’addio al club giallorosso in seguito alla sconfitta per 3-0 col Sassuolo nella finale Scudetto e si è trasferito a titolo definitivo al Cittadella.

Questo il comunicato ufficiale del club veneto che milita nella Serie B: “L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di FRANCESCO D’ALESSIO.

Centrocampista classe 2004 nato a Roma e cresciuto nel Settore giovanile giallorosso. A Francesco il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori”.

Il giocatore aveva esordito con la Roma dei grandi sotto la guida di Josè Mourinho, che lo aveva schierato in campo nel corso della partita di Europa League giocata lo scorso ottobre contro il Servette.

