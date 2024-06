“ON AIR!” – GRAZIANI: “Invece di prendere Chiesa i Friedkin comprano l’Everton, sono preoccupato”, CORSI: “Sono i nuovi Pallotta, così non diventeremo mai grandi”, PRUZZO: “Non ho ancora capito qual è il loro progetto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Belotti mi sembra una persona e un professionista a cui non si può imputare niente, ha dato sempre il 100%, ma non è più il giocatore del Torino, dove era arrivato a valere 100 milioni, soldi richiesti da Cairo all’Arsenal anni fa quando si avvicinarono al giocatore… Retegui in caso di partenza di Abraham? A me piace Retegui. Costa sui 15 milioni, ma avrebbe uno stipendio molto più sostenibile rispetto a Lukaku e Abraham. Se lo contendi alla Fiorentina magari puoi riuscire a vincere la concorrenza, se è con l’Inter diventa più complicato invogliare il giocatore. A me non dispiace assolutamente, tecnicamente mi sembra uno giusto per la Roma di De Rossi…”

Ciccio Graziani (Rete Sport): “Retegui alla Roma? A me piace…ha fatto un buonissimo campionato, è un attaccante di movimento, è bravo in tutto quello che fa. Siamo in un momento dove non sappiamo chi va via e che arriva, ma io a Retegui dico di sì. Ma da solo no, non può sobbarcarsi il peso dell’attacco, io lo vedo meglio come seconda punta. Ricorda un po’ Milito, è bravo in acrobazia, è bravo di testa, calcia bene con tutti e due i piedi. Ma fatica a reggere da solo tutto l’attacco. Tridente Chiesa-Retegui-Dybala? Alla grande…A me però mi fa paura che i Friedkin invece di spendere per prendere Chiesa, spendono per prendere l’Everton. A me fa paura che la Roma fatica a reggere il debito, e non si può permettere ancora certi calciatori. Ma secondo voi Dybala rimane? Io ho qualche dubbio…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ridimensionamento? Questa purtroppo è una città dove si sedimentano determinati pensieri, e il pensiero adesso è che saremo ridimensionati… Progetto stadio? E’ il Comune che sta aspettando la Roma, è lei che deve presentare il progetto. Il Comune in maniera celere ha fatto tutti i passi che bisogna fare. Sempre che su quell’area si possa costruire, perchè non vorrei che ci fosse qualche magagna che non è ancora venuta fuori… Questa è una città dove costruire nuove opere diventa impossibile, su ogni fazzoletto di terra ci sarà sempre qualcuno che reclama diritti, dalla associazione delle rane alle tribune architettoniche da preservare come quella di Tor di Valle, che ora penso sarà definitivamente crollata…Se la Roma non ha chiaro ancora dove costruire lo stadio, immagino sia per quello che non presenta ancora il progetto definitivo. Ma io resto fiducioso, secondo me i Friedkin lo stadio riusciranno a farlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Oggi è uscito il nome di Riquelme…Sarà pure bravo, ma ha giocato con Bournemouth, Mirandes, Girona…e ora sta all’Atletico, che però se lo vuole vendere a 25 milioni… Sangaré? L’obiettivo è sperare che faccia 10-15 partite per rivenderselo a 10 milioni, o se esplode a 40 milioni. Questi sono i nuovi Pallotta…E’ tutto fatto apposta per prendere giocatori speriamo forti, tenerseli un paio d’anni e poi rivenderseli…la Roma non diventerà mai grande così. Quando De Rossi ha detto che i calciatori che arrivano devono avere fame, se non per vincere con la Roma almeno per poter aspirare ad andare in grandi squadre, mi è preso un colpo…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Riquelme gioca nello stesso ruolo di Chiesa…siamo passati da Chiesa a Riquelme… La campagna abbonamenti della Roma? La cosa clamorosa è che i posti sono tutti quanti presi: curve e distinti esauriti, Tribuna tevere centrale esaurita, resta qualcosa in partere Tevere Sud e qualcosa in quella alta. Veramente un successo clamoroso. L’anno scorso gli abbonati erano stati 40 mila, e a questo ritmo penso che lo raggiungeranno anche quest’anno…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Belotti? Se fossi in lui accetterei, perchè avrei la possibilità di giocare finalmente titolare, vivere su un bellissimo lago a un passo di Milano, in un club ricchissimo…io fossi in lui accetterei subito… Bove in vendita a 20 milioni? A quella cifra la Roma non è che se lo vende, ma gli fa pure il fiocco… Il piano della Roma è sistemare le plusvalenze, chiudere il bilancio al 30 giugno, e poi dal 1 luglio cominciare ad annunciare un giocatore al giorno…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Era da un po’ che non vedevo più Pellegrini cadere a terra mentre calcia in porta…In gran parte del campionato, specie quando è arrivato De Rossi, lo avevo visto molto più stabile. Ora con l’Italia l’ho rivisto calciare col corpo all’indietro, e che perde l’equilibrio…servirebbe più stabilità. Ogni tanto gli capita questa cosa, e per un giocatore come lui sarebbe meglio evitarla…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il mercato della Roma è partito da Angelino ma se ne poteva fare a meno. Non ho ancora capito qual è il progetto della Roma. Probabilmente loro hanno già le idee chiare e hanno già preso il centravanti o altri giocatori. Sento un po’ di scetticismo in giro. La Roma ha 7/8 giocatori che devono essere ceduti ma non è facile. Abraham è uno che si potrebbe recuperare ma non piace più a nessuno…”

