Calciomercato Roma, scambio in vista col Pescara: il giovane Borrelli per Antonucci

ULTIME AS ROMA – Per un giovane talento che parte ce n’è uno che arriva. La Roma e il Pescara, riferisce il portale “seriebnews.it”, stanno intavolando un affare che riguarda Antonucci da una parte e Borrelli dall’altra.

Il primo, 21 anni, non sta trovando spazio con Fonseca e il Pescara, squadra nella quale ha militato lo scorso anno, è pronta a riprenderlo per ridargli spazio in serie B.

La Roma è disposta a trattare la cessione del suo ex Primavera ma vuole in cambio Gennaro Borrelli, 19 anni, centravanti dal grande fisico che ha già debuttato e segnato in prima squadra. Le due società stanno parlando di un possibile scambio.

Fonte: seriebnews.it