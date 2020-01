DE SANCTIS: “Mercato? Difficile migliorarsi. Friedkin? Non pensiamo a cose che non ci riguardano”

ROMA-TORINO DICHIARAZIONI PREPARTITA – Morgan De Sanctis risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match tra la Roma e il Torino. Ecco le dichiarazioni del dirigente giallorosso sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Sul mercato di gennaio.

“Siamo tutti d’accordo sul fatto che questa squadra è difficile da migliorare. Siamo sereni, convinti di avere un gruppo forte, con il quale arrivare a fine stagione facendo una stagione da protagonisti”.

Sull’avvicendamento societario, c’è curiosità da parte dei giocatori?

“Chi, come me è nella direzione sportiva non è incluso nella trattativa e queste questioni sono talmente alte, che noi non dobbiamo perdere energie, pensando a cose che non ci riguardano. Siamo tutti concentrati per fare bene questa sera con il Torino e per le prossime partite”.