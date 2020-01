Inizia malissimo il 2020 della Roma: Belotti scatenato fa doppietta, il Toro passa 2 a 0

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il 2020 giallorosso riparte da Roma-Torino, penultimo match del girone di andata del campionato di serie A. Questa sera all’Olimpico la formazione guidata da Fonseca cercherà di dare continuità di risultati.

Con i tre punti infatti la Roma andrebbe a giocarsi la sfida con la Juventus con uno spirito ben differente. Ma intanto c’è da battere la compagine allenata da Mazzarri, squadra in difficoltà di risultati e a caccia di punti scaccia crisi. Vi lasciamo al live dall’Olimpico, poi il racconto del match.

ROMA-TORINO, LA DIRETTA TESTALE

SECONDO TEMPO

97′ – Inizia malissimo il 2020 della Roma: il Torino passa due a zero grazie a una doppietta di Belotti. Brutta partita dei giallorossi, che si ripresentano male al ritorno dalle vacanze. Pessimo l’arbitraggio di Di Bello.

96′ – Kalinic non la butta dentro dopo un bel cross basso di Under dalla destra.

90′ – Sette minuti di recupero.

88′ – Terzo cambio Roma: dentro Under, fuori Zaniolo.

87′ – GOL DI BELOTTI. Dal dischetto spiazza Pau Lopez.

86′ – Calcio di rigore per il Torino. Di Bello assegna il penalty dopo aver consultato il Var.

84′ – L’arbitro ferma una ripartenza della Roma per correre al Var per un presunto fallo di mano di Smalling avvenuto diverso tempo prima.

80′ – Ultimi dieci minuti e ultime speranze per la Roma, che ha sprecato troppo. Ma la partita è ancora aperta.

79′ – Mkhitaryan tutto solo dopo un velo di Pellegrini calcia debolmente col sinistro sprecando una grande occasione! La Roma sta sciupando una serie di palle gol potenziali gigantesche.

76′ – Izzo, già ammonito, prende la palla con la mano ma l’arbitro non lo ammonisce. Scattano le proteste furibonde dei giallorossi, e Di Bello dà il giallo a Florenzi per proteste!

74′ – Pessimo arbitraggio di Di Bello, che ammonisce anche Fonseca per le proteste.

73′ – Secondo cambio Roma: esce Perotti dentro Kalinic.

69′ – Primo cambio Torino: dentro Meite, fuori Verdi.

68′ – Clamorosa occasione della Roma! Prima Pellegrini e poi Mancini non riescono a battere Sirigu a pochi passi dal portiere granata! Incredibile!

65′ – Pellegrini non riesce a buttarla dentro a pochi metri da Sirigu dopo che la palla era carambolata sui suoi piedi da corner!

64′ – Ammonito anche Mancini, stavolta per proteste.

63′ – Primo cambio Roma: dentro Mhkitaryan, fuori Veretout.

60′ – La Roma non riesce a dare il giusto ritmo alla partita, così è difficile riaprirla. Il Torino si difende e per ora non ha concesso occasioni clamorose ai giallorossi.

57′ – Occasione Roma: Perotti dalla sinistra entra in area e calcia sul primo palo, Sirigu manda in angolo.

55′ – Ammonito Kolarov per fallo su De Silvestri.

49′ – Traversa del Torino: Belotti calcia in area, palla deviata che schizza, Pau Lopez smanaccia sulla traversa!

46′ – Subito Roma: Pellegrini calcia dal limite, palla alta di poco sopra la traversa.

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Finisce qui il primo tempo: il Torino chiude avanti con un gol nel recupero, stranamente prolungato dall’arbitro. Partita dura che si complica maledettamente con questa rete nel finale di frazione. Servirà un grandissimo secondo tempo della Roma per ribaltarla.

45′ + 2′ – GOL DEL TORINO. Belotti in area calcia di potenza col sinistro mandando la palla sotto all’incrocio.

45′ – Ammonito Veretout per una trattenuta, il giallo sembra eccessivo.

39′ – Occasione Roma! Perotti libera Pellegrini che appena dentro l’area calcia basso e potente sul primo palo, paratona di Sirigu che salva con una mano!

32′ – Toro pericoloso! Belotti mette un cross a centro area per l’inserimento di Lukic che tutto solo colpisce alto di testa!

28′ – Ammonito Diawara.

27′ – Errore di Pellegrini! Il trequartista, dopo un pallone riconquistato al limite, non serve Dzeko liberissimo ma cerca subito la conclusione verso la porta mandando alto!

25′ – Primo quarto di partita trascorso: match vibrante, la Roma spinge ma il Torino è stato pericoloso in un paio di ripartenze. Gara dai ritmi alti. Ai giallorossi manca, come spesso succede, la scelta giusta nell’ultima giocata.

20′ – Ammonito Verdi per un fallo su Pellegrini.

16′ – Kolarov su punizione impegna Sirigu che manda in angolo.

15′ – Ammonito Izzo per fallo su Dzeko che stava per entrare in area.

14′ – Bomba di controbalzo dal limite di Kolarov, palla che esce di poco alla sinistra di Sirigu!

8′ – Ancora Torino! De Silvestri tutto solo a centro area non riesce a battere Pau Lopez colpendo debolmente di testa!

8′ – Palo del Torino! Belotti si incunea in area e lascia partire un destro incrociato, la deviazione di Pau Lopez è decisiva per mandare la palla sul legno!

7′ – Ancora Roma! Sirigu stavolta salva su Florenzi!

3′ – Occasione Roma! Zaniolo dal limite calcia col sinistro, palla deviata che assume una traiettoria insidiosa, Sirigu deve salvare con un colpo di reni!

1′ – Fischia Di Bello, comincia Roma-Torino!

ROMA-TORINO, IL PREPARTITA DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – Ecco il tweet della Roma con la formazione ufficiale giallorossa.

Ore 19:40 – Ufficiale l’undici del Torino, ecco la formazione scelta da Mazzarri: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

Ore 19:30 – Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma tramite un tweet di Angelo Mangiante. Questo lo schieramento:

#Ufficiale

4231

Pau Lopez Florenzi

Mancini

Smalling

Kolarov Diawara

Veretout Zaniolo

Pellegrini

Perotti Dzeko #RomaTorino #SkySerieA — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 5, 2020

Ore 18:30 – Cielo sereno e temperatura di circa 9 gradi allo stadio Olimpico. Campo in perfette condizioni. Tra poco le scelte dei due allenatori.

ROMA-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Çetin, Spinazzola, Mkhitaryan, Kalinic, Ünder, Antonucci.

All. Fonseca.

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

A disp.: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Laxalt, Meïte, Adopo, Zaza.

All. Mazzarri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Schenone e Vecchi. IV uomo: Chiffi. VAR: Abisso. AVAR: Costanzo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo